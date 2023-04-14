نقل نائبة أوروبية من السجن للإقامة الجبرية بالمنزل في إطار تحقيق فساد

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن النائبة اليونانية بالبرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، وهي آخر مشتبه به مسجون على ذمة تحقيق بالفساد هز البرلمان الأوروبي، قد انتقلت إلى الإقامة الجبرية بالمنزل اليوم الجمعة.

وفي ديسمبر الماضي، تم احتجاز كايلي ونواب سابقين وحاليين بالبرلمان الأوروبي الذي كانت نائبة رئيسه حتى بعد فترة قصيرة من القبض عليها.

ويواجه المدعي عليهم اتهامات بتلقي رشى من قطر والمغرب مقابل التأثير على البرلمان، وبغسل أموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.

وتنفي قطر والمغرب ارتكاب أي مخالفات.

وقالت كايلي لدى وصولها إلى مقر إقامتها في بروكسل "ابنتي بانتظاري، لذلك فإنني في غاية السعادة لأني سوف أكون برفقتها بعد قليل"، بحسب موقع "آر تي إل إنفو".

ومن المقرر أن تقضي كايلي فترة الإقامة الجبرية ما قبل المحاكمة، وهي ترتدي سوار تعقب إلكتروني.

وجرى نقل المشتبه بهم الأربعة الرئيسيين الآخرين في القضية إلى الإقامة الجبرية في الشهور الماضية.

وأعلنت الشرطة البلجيكية في ديسمبر أنها ضبطت ما يقرب من 5ر1 مليون يورو (7ر1 مليون دولار) في مداهمات على صلة بالتحقيق في الفساد.