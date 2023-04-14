محافظ بورسعيد يستقبل ممثلين عن سائقي الأجرة لمناقشة مشاكلهم والعمل على حلها

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ممثلين عن سائقي الأجرة بمحافظة بورسعيد، لمناقشة عدد من الموضوعات، والمطالب المتعلقة بهم، وذلك بحضور العقيد محمد التل، مدير الإدارة العامة للمرور.

واستمع محافظ بورسعيد للسائقين، موجها مدير إدارة المرور بالتواصل المستمر مع السائقين، والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول المناسبة لها، مؤكدا أن كل الأجهزة التنفيذية والأمنية تسعى لتحقيق كل سبل الراحة للمواطنين و أصحاب المهن المختلفة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد شهدت خطة غير مسبوقة في مجال تطوير الطرق والمحاور والميادين، لتحقيق السيولة المرورية والنظام في حركة السيارات والمواطنين، فضلا عن الشكل الحضاري للمدينة.

كما أشار محافظ بورسعيد إلى أن مجمع المواقف الجديد أقيم على أعلى مستوى ضمن المشروعات الخدمية الجديدة، لافتا إلى أن المحافظة أصبحت تستقبل الآلاف من الزائرين بعد الرواج التجاري والسياحي الذي حققته مؤخرا، والذي يعود بالنفع على أبناء بورسعيد ومنهم سائقي الأجرة.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والطلبات الخاصة بسائقي الأجرة، فيما أكد المحافظ تقديم كل الدعم لسائقي الأجرة، للتيسير عليهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم.