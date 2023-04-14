 ارتفاع ثروة برنار أرنو أغنى رجل في العالم إلى 210 مليارات دولار - بوابة الشروق
الجمعة 14 أبريل 2023 4:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع ثروة برنار أرنو أغنى رجل في العالم إلى 210 مليارات دولار

برنار أرنو أغنى رجل في العالم
برنار أرنو أغنى رجل في العالم
نيويورك - د ب أ
نشر في: الجمعة 14 أبريل 2023 - 4:11 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2023 - 4:11 م

يعزز الفرنسي برنار ارنو، أغنى رجل في العالم، تقدمه على ثاني أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك. ويبيع قطب السلع الفاخرة المزيد من البضائع باهظة الثمن، بينما مؤسس شركة "تسلا" يخفض أسعار السلع الكهربائية.

وشهد الفرنسي، الرئيس التنفيذي لشركة "إل.في.إم.إتش" ارتفاع ثروته، بواقع 12 مليار دولار، أمس الخميس، لتصل إلى 210 مليارات دولار تقريبا، وهو رقم قياسي وهذا ثاني أعلى ارتفاع له على الإطلاق في يوم واحد، طبقا لمؤشر وكالة "بلومبرج" للمليارديرات.

وتبلغ ثروة ماسك 180 مليار دولار، بعد حصوله على 3.8 مليار دولار، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وبحسب بلومبرج ،ارتفعت أسهم شركة "إل.في.إم.إتش" بواقع 5.7%، لتصل إلى رقم قياسي في تعاملات باريس، أمس الخميس، مما دفعها لتصبح ضمن أكبر عشر شركات في العالم، برأس مال سوقي ، بقيمة 444 مليار يورو (491 مليار دولار).

واستمرت الأسهم في صعودها اليوم الجمعة، لترتفع بنسبة 0.7%، منتصف النهار، بعد أن نشرت شركة "هيرميس إنترناشوال" المنافسة بيانات عن مبيعات قوية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك