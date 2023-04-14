 الاتحاد الأوروبي يدعو الصين لإطلاق سراح النشطاء المحتجزين خلال زيارة الوزيرة الألمانية بيربوك - بوابة الشروق
الجمعة 14 أبريل 2023 7:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يدعو الصين لإطلاق سراح النشطاء المحتجزين خلال زيارة الوزيرة الألمانية بيربوك

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الجمعة 14 أبريل 2023 - 6:54 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2023 - 6:54 م
احتج الاتحاد الأوروبي على احتجاز محامي الحقوق المدنية المعروف يو وينشينج وزوجته شو يان خلال زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصين.

وقالت البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبى لدى الصين فى تغريدة على تويتر إن الاثنين اعتقلا عندما كانا في طريقهما إلى وفد الاتحاد الأوروبي.

ويقع مقر بعثة تمثيل الاتحاد الأوروبي في بكين بجوار السفارة الألمانية حيث كانت تقيم الوزيرة بيربوك مساء اليوم الجمعة.

وفي الوقت ذاته، تم وضع اثنين من المحامين المدافعين عن الحقوق المدنية وهما وانج كوان تشانج، ووانج يو وكذلك الناشط الحقوقي باو لونج جيون رهن الإقامة الجبرية، حسبما ذكرت تغريدة البعثة الدبلوماسية للاتحاد الاوروبى.

وأضافت البعثة "نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك