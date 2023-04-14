الاتحاد الأوروبي يدعو الصين لإطلاق سراح النشطاء المحتجزين خلال زيارة الوزيرة الألمانية بيربوك

احتج الاتحاد الأوروبي على احتجاز محامي الحقوق المدنية المعروف يو وينشينج وزوجته شو يان خلال زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصين.



وقالت البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبى لدى الصين فى تغريدة على تويتر إن الاثنين اعتقلا عندما كانا في طريقهما إلى وفد الاتحاد الأوروبي.



ويقع مقر بعثة تمثيل الاتحاد الأوروبي في بكين بجوار السفارة الألمانية حيث كانت تقيم الوزيرة بيربوك مساء اليوم الجمعة.



وفي الوقت ذاته، تم وضع اثنين من المحامين المدافعين عن الحقوق المدنية وهما وانج كوان تشانج، ووانج يو وكذلك الناشط الحقوقي باو لونج جيون رهن الإقامة الجبرية، حسبما ذكرت تغريدة البعثة الدبلوماسية للاتحاد الاوروبى.



وأضافت البعثة "نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".