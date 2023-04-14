 هنا جودة تتوج بالدوري السويدي لتنس الطاولة مع إيسلوفز - بوابة الشروق
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هنا جودة تتوج بالدوري السويدي لتنس الطاولة مع إيسلوفز

علي البحيري
نشر في: الجمعة 14 أبريل 2023 - 11:39 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2023 - 11:39 م

قادت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، فريقها إيسلوفز، للتتويج بلقب الدوري السويدي، بعد التفوق في مباراتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.

وحققت البطلة المصرية بطولة الدوري السويدي لتنس الطاولة للمرة الثانية على التوالي مع فريق إيسلوفز، بعد الفوز في العام الماضي على حساب هالمستاد.

وعبرت هنا جودة عن سعادتها، عقب الفوز بالدوري السويدي، حيث نشرت صورة لها رفقة زميلاتها عبر صفحتها على فيسبوك عقب التتويج بالدوري وعلقت عليها: "الحمد لله .. الفوز بالدوري السويدي للسيدات مع نادي إيسلوفز للعام الثاني على التوالي."

 


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