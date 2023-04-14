روسيا ترفع توقعات نمو الاقتصاد خلال العام الحالي

رفعت الحكومة الروسية توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي خلال العامين الحالي والمقبل.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف القول إن الطلب الاستهلاكي المحلي سيقود نمو الاقتصاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الاقتصاد الروسية رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 2ر1%، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير لانكماش الاقتصاد بمعدل 8ر0% من إجمالي الناتج المحلي، في حين خفضت توقعاتها لنمو العام المقبل.

وفي الوقت ذاته، رفع أيضا صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي بحسب البيان الصادر في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وحذر الصندوق من أن روسيا قد تواجه زيادة كبيرة في عجز الميزانية، مع تراجع فائض ميزان الحساب الجاري خلال العام الحالي.

وقال الصندوق إن العزلة العالمية لروسيا وتراجع إيرادات الطاقة يمكن أن تضر بآفاق النمو الاقتصادي للسنوات المقبلة.

بأتي ذلك في حين أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية معاناة روسيا من تداعيات السقف الذي حددته الدول الصناعية السبع الكبرى لسعر النفط الروسي، حيث زادت كمية الصادرات في حين تراجعت قيمة عائداتها من الصادرات النفطية بنحو النصف مقارنة بمستوياتها منذ عام.

ونقلت وكالة بلومبرج اليوم الجمعة عن تقرير الوكالة القول إن متوسط صادرات روسيا من النفط بلغ خلال الشهر الماضي 1ر8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020 في ظل زيادة الإقبال على شراء النفط الروسي نتيجة انخفاض أسعاره مقارنة بأسعار نفط الدول الأخرى.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الجمعة إن عائدات تصدير النفط الروسي خلال الشهر الماضي زادت بنسبة بسيطة عن الشهر السابق لتصل إلى 7ر12 مليار دولار وهو ما يقل بنسبة 43% عن قيمتها خلال الشهر نفسه من العام الماضي.