محافظ أسيوط يتابع نسب التنفيذ في أعمال تبطين الترع

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مع مسئولي قطاع الري، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس عمر سيف النصر مدير عام الري بأسيوط.

وقال محافظ أسيوط إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية بهدف ترشيد الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الري وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق، مشيرًا إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردودا اقتصاديا واجتماعيا ملموسا في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق.

وأوضح المحافظ أن إجمالي الترع الجارى تبطينها 353 ترعة منهم 226 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بإجمالي أطوال 550.686 كيلو متر بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه تم الانتهاء من 307.945 كم، كما يجري تأهيل وتبطين 114 ترعة بإجمالي 41 عملية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بإجمالي أطوال 364.12 كم بتكلفة تبلغ 733 مليون جنيه ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لمدة 3 سنوات تنتهي في 2025 بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه.

وأكد اللواء عصام سعد متابعته المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها على أرض الواقع بقرى ومراكز المحافظة والمرور الميداني على الترع والمصارف وجميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة للوقوف على معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات، لافتًا إلى أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء منه.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين اللجان المعنية بمتابعة المشروعات لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ، موجهًا بضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والأحياء.