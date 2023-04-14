وزير الخارجية التركي: نسعى مع مصر لخارطة طريق تقود ليبيا للانتخابات

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، أنه اتفق مع وزير الخارجية سامح شكري بشأن العمل على خارطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات.

وقال تشاووش أوغلو، خلال مشاركته في برنامج على قناة تلفزيونية محلية، إنه أجرى لقاء مثمرا مع شكري في أنقرة، وإن اللقاءات الثلاثة الأخيرة بينهما كانت دافئة.

وأشار إلى التركيز على طبيعة الخطوات التي ستتخذ "لإعادة إحياء وتطوير" العلاقات مع مصر من الآن فصاعدا، والعمل على تطوير العلاقات التجارية، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وتابع: "اتفقنا (مع مصر) على العمل على خارطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات"، لافتا إلى أن تركيا لديها حوار مع الجانبين في ليبيا، قائلا "يوجد حاليا مشروع لتأسيس كتيبة مشتركة"، على حد تعبيره.

وذكر تشاووش أوغلو أنه خلال لقائه مع شكري، أمس الخميس، لم يتطرقا إلى مسألة مناطق الصلاحية البحرية، وناقشا التحضيرات لعقد قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وردا على سؤال حول المكان الذي سيلتقي فيه الرئيسين، قال وزير الخارجية التركي إنه لا يوجد قرار بهذا الشأن حتى الآن، وسيتم اتخاذ الخطوات في إطار آراء وتعليمات الزعيمين، مشددا على أن اللقاء المرتقب "لن يتأخر كثيرا".

من ناحية أخرى، ذكر تشاووش أوغلو أنه اقترح خلال لقائه مع شكري، التعاون بين وكالة الأناضول ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وإبرام مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي"، والتلفزيون المصري.

كما أشار إلى أنه اقترح على شكري عودة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" إلى مصر، وأفاد أنهما بحثا آفاق التعاون في مجالات الاتصال والثقافة والسياحة.

وحول اصطحابه شكري بسيارة "توغ" التركية الكهربائية المحلية من مقر الوزارة أمس، أفاد تشاووش أوغلو أن نظيره المصري أبدى اعجابه بالسيارة و"وجدها مرفهة ومريحة للغاية".

ولفت إلى أنه بحث موضوع السيارة "توغ" مع نظيره خلال حديثهما على مائدة الإفطار الرمضاني، مشيرا إلى إمكانية تصديرها إلى مصر مستقبلا.