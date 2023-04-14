 إزالة تعديات على الطريق العام والأرصفة بالعمرانية والدقي - بوابة الشروق
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إزالة تعديات على الطريق العام والأرصفة بالعمرانية والدقي

يارا صابر
نشر في: الجمعة 14 أبريل 2023 - 11:21 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2023 - 11:21 م

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال حي العمرانية، تنفيذ حملة مكبرة على شارع ناصر الثورة وتم خلالها رفع إشغالات وتعديات المحال والباعة الجائلين وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية.

وقامت المحافظة، من خلال حي الدقي، برفع تعديات وإشغالات كشك بشارع السودان مع شارع عمان متعدي علي أرصفة المشاة، وقام بزيادة المسطح المخصص له إلى ثلاثة أكشاك بدلا من واحد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما قامت المحافظة، من خلال هيئة النظافة بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بشارع أبي ربيعة المتفرع من شارع الهرم بحي العمرانية ورفع كفالته.

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