قيادات عسكرية وأمنية يمنية تتوافد إلى مطار عدن لاستقبال أسرى محررين

وصل مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، اليوم الجمعة، وزير الدفاع في الحكومة الشرعية، محسن الداعري، لاستقبال الأسرى القادمين من صنعاء يتقدمهم وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي.



وقال مصدر ملاحي في مطار عدن، إن "وزير الدفاع في الحكومة الشرعية ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، وصلا إلى المطار لاستقبال الأسرى القادمين من صنعاء"، بحسب وكالة الأناضول.



وأضاف أن "قيادات عسكرية وأمنية كبيرة ومئات المواطنين، توافدوا إلى المطار لاستقبال الأسرى بعد الإفراج عنهم ضمن اتفاق التبادل الذي دخل عمليا حيز التنفيذ".



وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدنان حزام، بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى في اليمن.



وقال حزام: "بدأت اليوم عملية إطلاق سراح مجموعة من المحتجزين طبقا للاتفاقية التي تمت في سويسرا بمارس الماضي".



وأضاف "هذه لحظات رائعة جدا أن يعود هؤلاء المحتجزون سابقا إلى أهاليهم.. هي خطوة هامة جدا في بناء العلاقة بين أطراف الصراع في اليمن".