إقامة صلوات الجمعة العظيمة بكنيسة العذراء مريم بأسوان

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أقيمت صلوات الجمعة العظيمة اليوم، لأول مرة، بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار بمنطقة أبوالريش في أسوان.

جاء ذلك بعد مباركة وموافقة نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها؛ تيسيراً على أبناء المنطقة في المشاركة بالصلوات في هذا اليوم.

ترأس الصلوات القمص يوسف مرقس كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأسوان، ومعه لفيف من الشمامسة وعدد كبير من أفراد الشعب.

وتعد أبرز طقوس «الجمعة العظيمة»طبقًا للكنيسة الأرثوذكسية ارتداء الكهنة والشعب اللون الأسود، وتتشح جميع الكنائس بالستائر السوداء، كما يتم الترتيل و أقامة الصلوات بالألحان المعزية والحزينة، تعبيرا عن حزنهم الشديد على آلام السيد المسيح.

وضمن طقوس الجمعة العظيمة أيضًا يصوم الأقباط الأرثوذكس بدءً من منتصف ليلة الجمعة حتى غروب الشمس، صيام أنقطاعي.