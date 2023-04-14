 الشئون الإسلامية السعودية تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور للنيجر - بوابة الشروق
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الشئون الإسلامية السعودية تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور للنيجر

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 أبريل 2023 - 7:49 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2023 - 7:49 م

سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لجمهورية النيجر البالغة 10 أطنان، بحضور مدير مكتب رئيس وزراء النيجر لاوالي شعيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر زيد بن مخلد الحربي.

ونوه زيد بن مخلد الحربي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من خدمات كبيرة للإسلام والمسلمين في كل مكان، مشيراً إلى أن هذا المشروع جزء من المشاريع الضخمة والأعمال الإنسانية التي تقوم بها المملكة لعموم الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، أثنى مدير مكتب رئيس وزراء النيجر على الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.


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