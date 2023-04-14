إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية ورفع 245 طن قمامة وأتربة بسنورس في الفيوم

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم أمس منع تعد على الأراضي الزراعية بقرية السعيدية عبارة عن شدة خشبية إنشاء أساسات خرسانية على مساحة قيراطين

كما أزالت الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي حالتي بناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني على مساحة 150 متراً ،والثانية على مساحة 90 متراً، كذلك أزالت الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية حالة بناء بدون ترخيص على مساحة 80 متراً داخل الحيز العمراني للقرية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف أن حملات نظافة مكثفة بعدد من طرق وقرى المركز أسفرت عن رفع 240 طن قمامة و5 أطنان أتربة ومخلفات.