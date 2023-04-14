عضو صحة الشيوخ: تصدير الأدوية لإفريقيا يثبت قدرة قطاع الدواء على المنافسة

أثنى النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على تأكيد الحكومة بشأن أهمية التوسع خلال الفترة المقبلة في إجراء عمليات التبادل التجاري مع بعض الدول الإفريقية بنظام الصفقات المتكافئة، بحيث يتم تصدير الأدوية والمستحضرات الطبية وغيرها من السلع التي تحظى فيها مصر بميزات نسبية تتعلق بالجودة والسعر، ويتم في مقابلها استيراد المواد الخام من دول القارة، موضحا أن هذه الخطوات تحقق فوائد جمة للطرفين.



وتابع البدري، في بيان، أننا نشهد الفترة الحالية، تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، معلنا تأييده التام لسياسات الحكومة في هذا الملف سعيها المستمر على نمو فرص مصر التصديرية الواعدة بهذا المجال.



وأكمل أن صناعة الدواء في مصر من بين كبرى صناعات الدواء في المنطقة، لافتا النظر إلى توافر البنية الأساسية والأيدي العاملة، التي تتيح إنتاج أكبر الكميات، وتؤكد قوة التنافسية.



وأوضح أن تصدير الأدوية والمستحضرات الطبية، سيكون له دور كبير حصيلة الإيرادات، مؤكدا أن الدولة المصرية تواصل تعزيز مكانتها لتكون أكبر المنتجين للقارة الأفريقية، عبر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية البينية، والقرب المكانى والعلاقات التاريخية.