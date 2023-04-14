بحث تفعيل الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالأقصر

تلقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اتصالاً هاتفياً من السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، لبحث تفعيل الدورة الثانية من المبادرة ، وذلك فى أطار إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة فى أول أبريل الحالى وحتى نهاية مايو 2023.

وتناولت المحادثة الهاتفية جهود اللجنة التنفيذية لمحافظة الأقصر بنشر المبادرة عبر كل وسائل الإعلام وحث المواطنين على الأشتراك بالمبادرة، وأشار السفير هشام بدر إلى أهمية تطبيق المبادرة على أرض الواقع، وجدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

وأكد ألهم استعداد المحافظة التام لبدء تنفيذ العمل بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات الستة المتنوعة بالمبادرة، موضحاً أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وأوضح محافظ الأقصى أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بقضية تغير المناخ والتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتعامل مع مخاطر تغير المناخ، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة.