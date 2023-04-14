الأهلي يضرب فاركو بثنائية في الشوط الأول

تقدم الأهلي بثنائية نظيفة على فاركو في الشوط الأول من مواجهة الفريقين، باللقاء المقام مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري العام.

وشهد الشوط الأول عدة أحداث حيث تعرض اللاعب التونسي الشاب محمد الضوي كريستو لاعب الأهلي لإصابة في أول 10 دقائق من مباراة المارد الأحمر ضد فاركو في الدوري الممتاز. ودخل طاهر محمد طاهر بدلا من كريستو في الدقيقة 12 الذي لم يستطع استكمال المباراة بسبب إصابة محتملة في كاحله.

وتقدم محمود متولي مدافع الأهلي لصالح فريقه بالهدف الأول بعد خطأ من حارس فاركو في الدقيقة 18.

وألغى حكم اللقاء هدفا للأهلي في الدقيقة 40 لصالح أحمد القندوسي بداعي التسلل، وفي الوقت الضائع من الشوط الأول سجل محمد شريف الهدف الثاني لصالح المارد الأحمر بطريقة رائعة.

ويلعب الأهلي مساء اليوم الجمعة مع فاركو على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري، حيث يحتل الأهلي قمة ترتيب بطولة الدوري برصيد 47 نقطة، حيث فيما يحتل فاركو المركزالثامن برصيد 32 نقطة.