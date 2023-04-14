العراق يرحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والمنامة

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رحب العراق، اليوم الجمعة، بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين وبما يعزز الاستقرار والأمن الإقليميين في المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة عن ترحيبها بالاتفاق الذي تمَّ بين مملكة البحرين ودولة قطر بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدين، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسيَّة.

وأكدت الوزارة بأنَّ هذا الاتفاق يعزز الاستقرار والأمن الإقليميين في المنطقة بصورة عامة ولمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة بشكل خاص.

وأمس الخميس، قررت قطر والبحرين إعادة علاقاتهما الدبلوماسية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأنهت قمة العلا بالسعودية في 5 يناير 2021، مقاطعة أعلنها الرباعي العربي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، ضد قطر، قبل أكثر من 3 سنوات آنذاك.