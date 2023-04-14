تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 14 أبريل 2023، والتي جاء في مقدمتها:
19% زيادة في مخصصات التعلي و48.8% للدعم والمزايا الاجتماعية
قال محمد معيط وزير المالية، إن مخصصات الدعم المنح والمزايا الاجتماعية قفزت بنسبة ٤٨,٨٪، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار في التنمية البشرية، عبر زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بنسبة ١٩٪، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة ١٤٪
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معيط: المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر رغم التحديات العالمية
أكد محمد معيط وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر، وأن الحكومة وضعت استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية، مضيفا أن الاستراتجية ترتكز على سياسات متوازنة؛ بما يُسهم فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للتحديات العالمية التى أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول، فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة فى ظل السياسات التقييدية، وارتفاع أسعار الفائدة.
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الذهب يتراجع 15 جنيها اليوم وعيار 21 يسجل 2285 جنيها
انخفضت أسعار الذهب عن أعلى مستوى لها على الإطلاق بنحو 15 جنيها خلال تعاملات اليوم، الجمعة، حيث تراجع سعر جرام عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر مسجلا 2285 جنيها، مقابل 2300 جنيه خلال تعاملات أمس، وانخفض سعر جرام عيار 24 مسجلا 2611 جنيها، وهبط سعر جرام عيار 18 مسجلا 1958 جنيها، خسر سعر الجنيه الذهب نحو 75 جنيها، ليسجل 18280 جنيها، وفقا لنادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.
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الملا يتابع إجراءات رفع الكفاءة التشغيلية لشركات الإنتاج البترولي
عقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الدورى الثانى لمتابعة إجراءات وخطط رفع الكفاءة التشغيلية لشركات الإنتاج البترولى ذات المعدلات الإنتاجية الصغرى، حيث تم خلاله استعراض الملامح الأساسية لخطة رفع كفاءة العمليات، والتنسيق المشترك بعدد من شركات الإنتاج بمناطق سيناء والصحراء الشرقية والغربية.
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غدا.. بدء تطبيق المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني
قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق، إنه اعتبارا من غد يبدأ تطبيق المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك وفقا لقرار الإلزام رقم (168) لسنة 2023، وطالب ممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة.
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المشاط تشارك في المائدة المستديرة لمناقشة تطوير دور البنك الدولي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، حول تطوير دور البنك الدولي، أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، لمناقشة خارطة طريق تطور دور مجموعة البنك الدولي وعملياتها ومواردها، وتعزيز دوره في مواجهة جهود التنمية والتحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية.
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الإسكان توقع اتفاقية لرفع كفاءة محطة معالجة الصرف بحلوان
وقع عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وماثيو فاسور، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا، مساء أمس، اتفاقية التسهيلات الائتمانية، والتى تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية بموجبها تمويلا بقيمة 52 مليون يورو، كجزء من التمويل لتنفيذ مشروع توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان.
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تداول 90 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تشهد موانئ البحر الأحمر نشاطًا في حركة تداول البضائع والشاحنات قبل عيد الفطر المبارك، وجرى على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 90 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و802 شاحنة و510 سيارات، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1930 راكبًا.
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