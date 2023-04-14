شكري يصل جدة للمشاركة في الاجتماع التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق

شيخ الأزهر: اهتمام التشريع الإسلامي بالمرأة ينطلق من مكانة الأسرة في الإسلام

القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف: من أعظم ما اختص الله به الأمة المحمدية ليلة القدر