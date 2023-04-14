الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع إمام عاشور

كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، حقيقة التقارير الإعلامية التي ربطت انتقال إمام عاشور مهاجم فريق ميتلاند الدنماركي، إلى صفوف الفريق الأحمر في الصيف القادم.

وقال محسن صالح في تصريحات تليفزيونية: «كل ما يثار حول هذا الموضوع غير صحيح، ولا أحد يعلم تفاصيل حديث اللجنة الفنية».

وأضاف: «لايوجد أي ترشيح من حيث الصفقات وهذه الأمور سابقة لأوانها، ولا يوجد أي اتجاه أو ترشيح والحديث عن الصفقات بعد نهاية الموسم».

وأتم: «لا أحد يعلم تفاصيل حديث اللجنة الفنية، وحاليًا تتم اجتماعات لمناقشة الأمور الحالية والمستقبلية التي تتعلق بفريق الكرة».