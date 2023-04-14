 الساقية تحتفل بالعيد مع عمرو حسن وبلاك تيما وطبلة الست ومهرجان أمبيسا - بوابة الشروق
الجمعة 14 أبريل 2023 4:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

الساقية تحتفل بالعيد مع عمرو حسن وبلاك تيما وطبلة الست ومهرجان أمبيسا

إيناس العيسوي
نشر في: الجمعة 14 أبريل 2023 - 3:53 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2023 - 3:53 م
تحتفل ساقية عبدالمنعم الصاوي مع روادها وجمهورها بعيد الفطر المبارك، حيث يستقبل مسرح قاعة النهر بالساقية عددًا من الحفلات بداية من السبت 22 حتى الثلاثاء 25 أبريل الحالي.

حيث يقدم الشاعر عمرو حسن يوم السبت 22 أبريل حفلتين في الرابعة والنصف والسابعة والنصف مساءً، وخلال الحفل يقدم باقة من أشهر قصائده منها السيدة الأولى وهكذا قال الشيطان وبطلتي توحشيني ووحشتيني والفراشة وخلينا أصحاب.

وفي الأحد 23 أبريل في تمام السابعة مساءً، يقدم فريق "بلاك تيما" حفلًا غنائيًّا، يشدو فيه بمجموعة من أشهر أغنياتهم منها كل مرة وبحار وشيراتون وأنت فاكرني هندي.

والاثنين 24 أبريل تقدم فرقة "طبلة الست" حفلًا موسيقيًّا غنائيًّا في تمام السابعة والنصف مساءً، وتُغني الفرقة بالعديد من الأغاني التراثية والفلكلور المصري.

وتختتم الساقية حفلات العيد بمهرجان أمبيسا، والذي يبدأ في السابعة والنصف مساءً، ويضم مجموعة من المغنيين والفرق النوبية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك