الساقية تحتفل بالعيد مع عمرو حسن وبلاك تيما وطبلة الست ومهرجان أمبيسا

تحتفل ساقية عبدالمنعم الصاوي مع روادها وجمهورها بعيد الفطر المبارك، حيث يستقبل مسرح قاعة النهر بالساقية عددًا من الحفلات بداية من السبت 22 حتى الثلاثاء 25 أبريل الحالي.



حيث يقدم الشاعر عمرو حسن يوم السبت 22 أبريل حفلتين في الرابعة والنصف والسابعة والنصف مساءً، وخلال الحفل يقدم باقة من أشهر قصائده منها السيدة الأولى وهكذا قال الشيطان وبطلتي توحشيني ووحشتيني والفراشة وخلينا أصحاب.



وفي الأحد 23 أبريل في تمام السابعة مساءً، يقدم فريق "بلاك تيما" حفلًا غنائيًّا، يشدو فيه بمجموعة من أشهر أغنياتهم منها كل مرة وبحار وشيراتون وأنت فاكرني هندي.



والاثنين 24 أبريل تقدم فرقة "طبلة الست" حفلًا موسيقيًّا غنائيًّا في تمام السابعة والنصف مساءً، وتُغني الفرقة بالعديد من الأغاني التراثية والفلكلور المصري.



وتختتم الساقية حفلات العيد بمهرجان أمبيسا، والذي يبدأ في السابعة والنصف مساءً، ويضم مجموعة من المغنيين والفرق النوبية.