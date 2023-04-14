محافظ الإسكندرية: حملات متزامنة لإزالة الإشغالات والتعديات بالأحياء

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في بيان اليوم الجمعة، على رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الحملات المتزامنة لإزالة الإشغالات والتعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

فيما شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة، تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم، وبالتنسيق مع حي وسط برئاسة عزة سعد حملة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع: محرم بك، الرصافه، الإسكندراني، الأبعادية، المحور، قنال السويس، الخازن، بني أمية، ابن زيتون، النبي دانيال، السلطان حسين، سلامة حجازي، إسماعيل مهنا، محمود حسين فهمي، أمام مستشفى أحمد ماهر، مسجد العطارين، مسجد الحضري، عبد القادر الغرياني، جرين، منشا، والمنزلاوي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 300 حالة إشغال متنوع و90 حاجزا حديديا.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة لإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت شوارع 30 عرامة، 30 أبو خروف، 30 المعهد الديني، الصفا والمروة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 108 حالات إشغال متنوعة.

وشن حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وعربات الباعة الجائلين شملت شارع البيطاش، شارع السماليهي، طريق إسكندرية مطروح حتى الكيلو 21 ومدينة 6 أكتوبر ، الهانوفيل، شارع رضوان، شارع السلام، شارع الجمعية، شارع العوامي، إسكندرية مطروح حتى الكيلو 21، وأسفرت الحملة عن ضبط 108 حالات إشغال متنوعة.

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع جمال عبد الناصر، ملك حفني، منطقه فيكتوريا ورصيف مدرسه كلية النصر، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 40 حالة إشغال متنوعة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء؛ لإزالة كافة الإشغالات مع المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.