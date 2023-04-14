المدير العام لمونشنجلادباخ يثق في المستقبل رغم وجود عجز مالي

رغم العجز المالي الجديد بقيمة عدة ملايين من اليورو، يثق ستيفن شيبرز المدير العام لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم بشأن المستقبل.

وقال شيبرز في مقابلة مع صحيفة "راينيش بوست" اليوم الجمعة: "انتهت صدمة جائحة فيروس كورونا، وفي عام 2023 سنغير دفة الأمور".

وقبل الاجتماع العام للنادي الاثنين المقبل، قال سيبرز إن العجز "حاليا يفوق بقليل 20 مليون يورو (22.1 مليون دولار)". هذا يعني أن النادي أنهى السنوات الثلاثة المالية بعجز يصل إلى تقريبا 50 مليون يورو.

وأوضح شيبزر أن النادي تلقى 30 مليون يورو أقل من حقوق البث وأن التعاقد ثم فسخ التعاقد مع المدرب السابق آدي هوتر كان مكلفًا.

وخسر النادي ما يقرب من 16 مليون يورو إيرادات يوم المباراة بسبب لوائح فيروس كورونا مع بداية عام 2022 ونقل المباريات من شهر ديسمبر 2022 مطلع عام 2023 بسبب كأس العالم في قطر.

وأتم ستيفن شيبزر: "لولا تلك الأزمات لكان هناك ما يكفي لتحقيق أرباح إيجابية لأننا سجلنا زيادات في كل العائدات الأخرى مقارنة بعام 2021".