استشارة طبية: هل التحول للنباتية يطيل العمر؟

ابنتى فى العشرين من عمرها كانت دائما فى صحة جيدة وإن كانت أميل لزيادة فى وزنها وإن كانت زيادة غير مبالغ فيها. فجأة تحولت إلى النظام النباتى فى الغذاء أى أنها ترفض كل أنواع اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والسمك وتكتفى بالفواكه والخضراوات زاعمة أن هذا هو أفضل نظام غذائى للإنسان إلى جانب أنه يطيل العمر فهل أصابت أم أنها بالطبع مخطئة!

أم دنيا



انتقاء نظام غذائى بغرض الحفاظ على وزن ملائم والوقاية من أمراض مزمنة قد تفسد على الإنسان متعة الحياة مثل ارتفاع الضغط والسكر وأمراض الشرايين أمر هام يجب أن يلتفت إليه الإنسان. أما إطالة العمر فأمر لا أظن أن مناقشته بجدية قد يسفر عن شىء فالعمر الحقيقى هو الصحة طال أو قصر.

للنباتيين وجهات النظر التى يمكن اتباعها وهى فى الواقع قد تعكس أفكارا صحية صحيحة وسليمة إذا ما راعى الإنسان أن يحصل منها على الطاقة اللازمة والتى قد تعوضه عما سيفتقده من طاقة تستمد من اللحوم ومنتجات الألبان رغم أن هناك أنظمة نباتية يمكن معها تناول الأسماك والبيض.

قد تبدو دنيا مصيبة فيما تبنته من نظام غذائى نباتى إذا ما راعت بعض النقاط نوردها باختصار وإن كانت أهميتها قد تجعلنا نتنبه للكتابة بالتفصيل عنها إن شاء الله.

ــ البروتينات: يجب الاهتمام بها فى تناول المكسرات، البقوليات، منتجات الصويا والبيض إن كان ضمن المسموح به فى نظامها.

ــ الحديد: إذ يقل محتوى الفاكهة والخضراوات منه لذا يجب أن يحتوى غذاؤها على أنواع السيريال التى تحتويه، السبانخ، الفاصوليا واللوبيا والعدس إلى جانب العسل الأسود، الفواكه المجففة مثل المشمش والقراصيا والزبيب.

ــ الكالسيوم: فى منتجات الألبان كلها أيضا فى أنواع السيريال، والخضراوات الورقية.

ــ الزنك: فى الفاصوليا واللوبيا وحمص الشام إلى جانب أنواع من السيريال.

ــ فيتامين ب ١٢: هو أهم ما يفتقده النباتيون لذا يجب الاهتمام به وتناوله إما فى صورة أقراص أو بالحقن كما أنه يمكن تناوله فى أنواع السيريال المختلفة والخميرة.