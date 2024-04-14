وزير الخارجية الإيراني: إيران حذرت حلفائها الإقليميين قبل 72 ساعة من العملية

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن إيران أبلغت حلفائها الإقليميين مسبقا بهجماتها الجوية على إسرائيل.

وأضاف أمير عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، "أبلغنا أصدقاءنا في دول المنطقة قبل 72 ساعة من العملية أن الرد الإيراني سیکون نهائيا وحاسما في إطار الدفاع المشروع".

ولم يكن من الواضح ما إذا كان قد تم إبلاغ حلفاء إيران أيضا بالتوقيت الدقيق للهجوم.

وقال وزير الخارجية الإيراني "إننا نعتبر أمن جيراننا والمنطقة مثل أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أمير عبد اللهيان "لقد حذرنا من أنه إذا استخدمت الولايات المتحدة المجال الجوي أو الأرضي لدول معينة للدفاع عن تل أبيب، فسيتم استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في تلك البلدان"