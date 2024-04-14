 قطر تعرب عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة وتدعو لوقف التصعيد وضبط النفس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطر تعرب عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة وتدعو لوقف التصعيد وضبط النفس

د ب أ
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 9:22 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 9:22 ص

أعربت قطر عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن وزارة الخارجية حثت، في بيان اليوم الأحد، المجتمع الدولي على التحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد في المنطقة.

وجددت الوزارة التزام قطر بدعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أن إيران وجهت ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.

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