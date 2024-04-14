أوكرانيا تدين هجوم إيران على إسرائيل

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أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية الهجوم الواسع، الذي شنته إيران على إسرائيل، الليلة الماضية وحذرت من تصعيد الوضع في المنطقة.

وقالت الوزارة إن الهجوم "غير مقبول وغير مسئول" ودعت إلى اتخاذ جهود للحيلولة دون حدوث "صراع إقليمي أوسع نطاقا"، حسب صحيفة "كييف انديبندنت" الأوكرانية اليوم الأحد.

وكتبت الوزارة "هذا الهجوم يظهر مرة أخرى أهمية تعبئة جميع قوى العالم الحر للدفاع عن الحدود العالمية للديمقراطية".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مساء أمس السبت أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

ونشر الحرس الثوري بيانا أشار فيه إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الإسرائيلي، محذرا الحكومة الأمريكية من أي دعم ومشاركة في الإضرار بالمصالح ينتج عنه رد إيراني حاسم.