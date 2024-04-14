 الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت 350 صاروخا ومسيرة في هجوم الليلة الماضية - بوابة الشروق
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الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت 350 صاروخا ومسيرة في هجوم الليلة الماضية

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 10:07 م | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 10:07 م

قدّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عدد الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل في هجوم الليلة الماضية بحوالي 350 صاروخا. وأضاف أن المقذوفات كانت تحتوي مجتمعة على 60 طنا من المتفجرات، والتي "يمكن أن تسبب أضرارا جسيمة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع: "ما زلنا في خضم يوم عملياتي مهم ، بعد إحباط الهجوم الإيراني. في الساعات القليلة الماضية، أجرينا تقييمات ووافقنا على خطط للدفاع والهجوم". وقال إن المبادئ التوجيهية لقيادة الجبهة الداخلية ستبقى سارية المفعول، ولكن حيثما يستطيع الجيش تخفيف القيود، فإنه سيفعل ذلك.

وأوضح: "فشلت خطة إيران .. من بين مئات عمليات الإطلاق، دخل عدد قليل فقط من الصواريخ إلى الأراضي الإسرائيلية وتسبب في أضرار طفيفة فقط للبنية التحتية في قاعدة (نيفاتيم الجوية)".

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