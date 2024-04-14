قراصنة صوماليون يفرجون عن سفينة بنجلادشية محتجزة وطاقمها

أفرج القراصنة الصوماليون عن سفينة بنجلادشية و23 بحارة كانوا على متنها، وذلك عقب احتجازها لمدة شهر، بحسب ما قالته شركة الشحن اليوم الأحد.

وقال ميزان الإسلام، المتحدث باسم شركة اس ار للشحن، التي تمتلك السفينة، إن السفينة ام في عبد الله، وعلى متنها طاقم العمل، أقلعت إلى دبي من الساحل الصومالي أمس السبت بالتوقيت المحلي.

وأضاف: "البحارة بصحة جيدة"، موضحا أنه من المتوقع أن تصل السفينة إلى دبي في 20 من الشهر الجاري. ومن هناك، ربما يتم نقل البحارة إلى بنجلاديش جوا.

وكان القراصنة قد صادروا ناقلة الفحم في المحيط الهندي في 12 مارس الماضي، وهى في طريقها إلى دبي من موزمبيق، وعلى متنها 23 بحارة.

وبعد ذلك قام القراصنة باختطاف السفينة إلى الساحل الصومالي.

وتفاوضت شركة الشحن بشأن الإفراج عن السفينة وطاقهما عقب أن أخبر البحارة الشركة بأن القراصنة هددوا بقتلهم ما لم يتم دفع فدية.

مع ذلك، لم تذكر الشركة ما إذا كانت قد قامت بدفع أي مبالغ فدية للقراصنة.

وقال ميزان الإسلام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) هاتفيا "لقد أجرينا مفاوضات سلمية مع القراصنة، وعلينا أن نشكر الله أننا تمكنا من الإفراج عن جميع البحارة وهم بصحة جيدة".