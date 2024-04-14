تركيا تدعو إلى وقف التصعيد بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى وقف التصعيد في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني.

وقال فيدان لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن تركيا لا تريد المزيد من التصعيد في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم الأحد، نقلا عن دوائر دبلوماسية.

وأكد أمير عبد اللهيان لفيدان أن إيران لن تنفذ أي هجمات أخرى طالما أن إسرائيل لا تشن هجوما مضادا. ولكن إذا حدث ذلك، فإن رد إيران سيكون أقوى من ذي قبل، حسبما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء.

تدهورت العلاقات بين إسرائيل وتركيا منذ اندلاع الحرب في غزة. وفرضت تركيا قيودا تجارية على إسرائيل يوم الثلاثاء واتهمت إسرائيل بارتكاب "مذبحة ضد الفلسطينيين".

ويأتي ذلك بعد فترة من العلاقات الأفضل، حيث كانت إسرائيل الشريك الأجنبي التجاري الـ 12 من حيث الأهمية لتركيا في العام الماضي. ومع ذلك، تحتفظ تركيا أيضا بعلاقات تجارية جيدة مع إيران، وليس لدى أنقرة مصلحة واضحة في صراع إقليمي أوسع، لأسباب تتضمن الدواعى الاقتصادية على وجه الخصوص.