صندوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي: فتح باب التقديم للمشاريع في مرحلة الإنتاج

أعلن صندوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فتح باب التقديم للمنح المالية لدعم المشاريع في مرحلة الإنتاج، ضمن ثاني جولاته لعام 2024، حيث يُمكِن لصُنّاع الأفلام من العالم العربي وإفريقيا تقديم طلباتهم حتى موعد أقصاه 30 أبريل الجاري.

وتهدف الجولة الثانية إلى دعم المشاريع السينمائية التي تستعد لدخول طور التصوير ضمن أولى مراحل الإنتاج، عبر تقديم منح مالية تُمكنهم من إتمام مرحلة الإنتاج، ويشمل الدعم كلٌ من الأفلام الروائية الطويلة، وأفلام التحريك، بالإضافة إلى المسلسلات والأفلام القصيرة.

يذكر أن صندوق البحر الأحمر، قدم منذ انطلاقه في 2021، دعما لأكثر من 250 فيلمًا تشمل الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والمسلسلات وأفلام التحريك.