المستشار الألماني شولتس: إيران تخاطر بإشعال حرب إقليمية

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أدان المستشار الألماني أولاف شولتس الضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل "بأشد العبارات الممكنة".

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبشترايت يوم الأحد بعد وصول المستشار الألماني إلى مدينة تشونجتشينج الاقتصادية الصينية: "إن إيران تخاطر بإشعال حرب إقليمية بهذا الهجوم غير المسؤول وغير المبرر".

يذكر أن المستشار الألماني بدأ يوم أمس السبت زيارة إلى الصين تستغرق ثلاثة أيام.

وأضاف: "في هذه الأوقات العصيبة، تقف ألمانيا إلى جانب إسرائيل. وسنبحث عن كثب ردود الفعل المستقبلية مع شركائنا وحلفائنا في مجموعة السبع".