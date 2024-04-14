المستشار الألماني شولتس: إيران تخاطر بإشعال حرب إقليمية

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس الضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل "بأشد العبارات الممكنة".
وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبشترايت يوم الأحد بعد وصول المستشار الألماني إلى مدينة تشونجتشينج الاقتصادية الصينية: "إن إيران تخاطر بإشعال حرب إقليمية بهذا الهجوم غير المسؤول وغير المبرر".
يذكر أن المستشار الألماني بدأ يوم أمس السبت زيارة إلى الصين تستغرق ثلاثة أيام.
وأضاف: "في هذه الأوقات العصيبة، تقف ألمانيا إلى جانب إسرائيل. وسنبحث عن كثب ردود الفعل المستقبلية مع شركائنا وحلفائنا في مجموعة السبع".