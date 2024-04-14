 مستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين في بيت لحم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين في بيت لحم


نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 9:44 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 9:44 ص

هاجم مستعمرون، الليلة، مركبات المواطنين في محافظة بيت لحم بفلسطين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن مستعمرين هاجموا مركبات مواطنين فلسطينين وحطموا زجاجها في منطقة جسر حلوة قرب قرية دار صلاح شرق بيت لحم.

وأضافت المصادر، أن مجموعة من مستعمري بيت عاين في مجمع مستعمرة "غوش عصيون" الجاثمة على أراضي الفلسطنيين هاجموا وحطموا زجاج مركبة المواطن إبراهيم عبد الحافظ الطوس من قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

يشار إلى أن المستعمرين هاجموا الليلة الماضية بعض التجمعات السكانية جنوب بيت لحم لا سيما خربة بلوطة، وبيت اسكاريا.

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