هرتسوج: إسرائيل تحمي أوروبا من إمبراطورية الشر الإيرانية

وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الهجوم الإيراني على إسرائيل، بأنه "إعلان حرب"، وقال في مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية إن إسرائيل تحمي أوروبا من هذا البلد "الشرير".

وأضاف هرتسوج في مقابلة اليوم الأحد: "نحن هنا لحماية أوروبا من هذه الامبراطورية الشريرة وحان الوقت ليصبح هذا واضحا"، وفقا للمكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية.

وقال الرئيس الإسرائيلي: "لقد حان الوقت لأن يواجه العالم إمبراطورية الشر هذه في طهران، وأن يوضح للنظام الإيراني أن هذا لا يمكن أن يمر، وأن هذا غير مقبول".

كما أدان جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن، والتي قال إنها تساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع أنحاء العالم من خلال مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وربط إيران بحرب روسيا على أوكرانيا، حيث يتم استخدام الطائرات الإيرانية المسيرة.