 هرتسوج: إسرائيل تحمي أوروبا من إمبراطورية الشر الإيرانية - بوابة الشروق
الأحد 14 أبريل 2024 11:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

هرتسوج: إسرائيل تحمي أوروبا من إمبراطورية الشر الإيرانية

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج
تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 10:49 م | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 10:49 م

وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الهجوم الإيراني على إسرائيل، بأنه "إعلان حرب"، وقال في مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية إن إسرائيل تحمي أوروبا من هذا البلد "الشرير".

وأضاف هرتسوج في مقابلة اليوم الأحد: "نحن هنا لحماية أوروبا من هذه الامبراطورية الشريرة وحان الوقت ليصبح هذا واضحا"، وفقا للمكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية.

وقال الرئيس الإسرائيلي: "لقد حان الوقت لأن يواجه العالم إمبراطورية الشر هذه في طهران، وأن يوضح للنظام الإيراني أن هذا لا يمكن أن يمر، وأن هذا غير مقبول".

كما أدان جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن، والتي قال إنها تساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع أنحاء العالم من خلال مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وربط إيران بحرب روسيا على أوكرانيا، حيث يتم استخدام الطائرات الإيرانية المسيرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك