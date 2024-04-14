بعد خسارة حزب الرفاة التركي للانتخابات المحلية التركية التي جرت مارس 2024، استدعى مغردون أتراك المواقف السياسية المتناقضة لنائب رئيس الحزب دوغان أيدال.

وكان "دوغان" نائب رئيس حزب إعادة الرفاه، رشح نفسه لمنصب عمدة بلدية كوجالي متروبوليتان في الانتخابات المحلية، لكن لم يفز في الانتخابات التي فاز بها حزبا الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية.

وسلط مغردون، الضوء على تباين مواقف دوغال، الذي برز إلى الواجهة بتصريحات سابقة قبل الانتخابات اتهم فيها تركيا بحماية إسرائيل ودعمها تجاريًا، مناديا بوقف التجارة مع إسرائيل.

وعلى الرغم من ذلك، احتفل دوغان بعيد ميلاده سبتمبر الماضي في إسرائيل، ونشر ذلك عبر حسابه على موقع انستجرام، بحسب ما ذكره مغردون واطلعت عليه "الشروق".

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• مواقف مثيرة للسخرية

وأثارت مواقفه سخرية مغردون أتراك، والذين اتهمه بأنه نسي غزة بعد الانتخابات، واحتفل بعيد ميلاده في إسرائيل، مما يدل على علاقته بالدولة العبرية.

📍"İsrail'e ticaret durdurulsun" sloganı ile seçimlere girip seçimlerden sonra Gazze'yi de, İsrail'i de unutan Yrp'nin genel başkan yardımcısı Doğan Aydal'ın Telaviv'de doğum günü kutladığı ortaya çıktı.



7 Ekim saldırılarından 15 gün önce. 23 Eylül 2023 pic.twitter.com/rcH5jqH5rI — Medya Muhtarı 🇹🇷 (@MediaMuhtari) April 12, 2024

وهاجم مغرد تركي دوغان قائلا: "في 23 سبتمبر 2023، يحتفل بعيد ميلاده في تل أبيب بإسرائيل مع أصدقائه المقربين.. إذا لم تخرج إسرائيل من تحت هؤلاء المنافقين، فأنا لا أعرف أي شيء أيضًا"، وفقًا لقوله.