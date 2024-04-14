رئيس وزراء إسبانيا يدعو لضبط النفس عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، جميع قادة العالم إلى التحلي بالمسئولية وضبط النفس، في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وقال سانشيز في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إن مدريد "دائما ما تدين جميع أشكال العنف ضد سلامة وعافية المدنيين الأبرياء، وستواصل القيام بذلك".

ويذكر أن مدريد كانت منتقدة لاذعة للعمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ هجمات السابع من أكتوبر.

ودعا سانشيز إلى تعلم الدروس من التاريخ، وإيجاد سبل دبلوماسية لحل الصراع وتجنب المزيد من التصعيد.

وكان سانشيز أعلن مؤخرا عن خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ومن جانبها، رفضت الحكومة الإسرائيلية بشكل قاطع اتخاذ أي خطوة من هذا النوع.

وشنت إيران على إسرائيل مساء أمس السبت، هجوما بمسيرات وصواريخ ردا على غارة إسرائيلية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية بدمشق في الأول من أبريل الجاري، أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص بينهما قائدان برتبة بريجدير جنرال في الحرس الثوري الإيراني.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إيران التي تشن فيها الجمهورية الإسلامية هجوما مباشرا على إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق خلال العملية التي أطلق عليها اسم "الوعد الحقيقي"، عشرات المسيرات والصواريخ في اتجاه إسرائيل. ووفقا لبيانات إسرائيل، أطلقت إيران نحو 300 قذيفة واعترضت إسرائيل وحلفاؤها 99% منها.

وهناك قلق كبير حاليا من تفاقم النزاع في منطقة الشرق الأوسط. ومن غير الواضح كيف سترد إسرائيل على الهجوم.