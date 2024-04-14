السيتي يغازل «كرسيتال» بعد سقوط ليفربول

استغل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سقوط منافسه على صدارة البريميرليج هذا الموسم، فريق ليفربول، بالخسارة أمام كريستال بالاس، لكي يعلق بشكل ساخر عبر حسابه الرسمي على "إكس".

ونشر حساب السيتي باللغة العربية، صورة لنجمه البلجيكي المتألق كيفن دي بروين مبتسما، وعلق: "عيناك جميلتان مثل حبتي كريستال"، في إسقاط على كريستال بالاس الذي هزم ليفربول في عقر داره بهدف نظيف ليخطف 3 نقاط ثمينة، ويحرم الريدز من مواصلة التقدم في صراع الصدارة.

وبخسارته من كريستال بالاس تجمد رصيد ليفربول عند 61 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أرسنال الذي يخوض مباراته مساء اليوم "الأحد" ضد أستون فيلا، فيما يتصدر الترتيب مانشستر سيتي ورصيده 73 نقطة.