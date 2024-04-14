اليابان تدين هجوم طهران على إسرائيل وتدعو مواطنيها لعدم السفر إلى إيران

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أدانت اليابان، اليوم الأحد، الهجوم الإيراني على إسرائيل، ودعت مواطنيها إلى عدم السفر لإيران.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحفيين في طوكيو إن الهجوم "سيؤدي إلى تدهور الوضع في الشرق الأوسط بصورة أكبر "، وفقا لوكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأضاف: "أشعر بقلق عميق (بشأن الهجوم). أدين بشدة مثل هذا التصعيد".

وأضاف كيشيدا: "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مهمان لبلادنا"، مضيفا "(نحن) بحاجة إلى مواصلة كل الجهود الدبلوماسية لتهدئة الوضع".

وأوضح أنه لا توجد معلومات عن أضرار لحقت بالمواطنين اليابانيين في الوقت الحالي ، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات للوكالات الحكومية والوزارات للتعاون مع الدول الأخرى، بما في ذلك جمع المعلومات وحماية المواطنين اليابانيين.

ودعت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأحد المواطنين اليابانيين إلى عدم السفر إلى إيران.

كما حثت المواطنين اليابانيين في إيران الذين يأملون في مغادرة البلاد على التفكير في القيام بذلك بينما تظل خدمات الطيران التجاري متاحة.