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أعيد فتح المجال الجوي الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، بعد إغلاقه لمدة سبع ساعات، بعد الهجوم الكبير غير المسبوق الذي شنته إيران على البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت تقارير أن مطار رامون في جنوب البلاد سيظل مغلقا في الوقت الحالي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض 99% من الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقت من إيران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن طهران أطلقت "أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة".

وأطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس السبت في أول هجوم مباشر على إسرائيل.