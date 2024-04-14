 بعد إغلاقه لـ 7 ساعات.. إسرائيل تعيد فتح مجالها الجوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد إغلاقه لـ 7 ساعات.. إسرائيل تعيد فتح مجالها الجوي

د ب أ
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 11:50 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 11:50 ص

أعيد فتح المجال الجوي الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، بعد إغلاقه لمدة سبع ساعات، بعد الهجوم الكبير غير المسبوق الذي شنته إيران على البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت تقارير أن مطار رامون في جنوب البلاد سيظل مغلقا في الوقت الحالي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض 99% من الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقت من إيران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن طهران أطلقت "أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة".

وأطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس السبت في أول هجوم مباشر على إسرائيل.

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