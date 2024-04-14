كانت ليلة الأمس التريند على كل منصات الإعلام العالمية، المرئية والمقروءة، حيث قررت إيران إطلاق ما يزيد على 300 مسيرة وصاروخ على إسرائيل (الأراضي المحتلة)، خلال ما يعرف بـ"الرد الإيراني" على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في وقت سابق.

وقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسئولين إسرائيليين تصريحات تفيد أن إيران أطلقت خلال هجومها الذي استمر 5 ساعات:

• 185 طائرة بدون طيار "مسيرة".

• 36 صاروخ كروز.

• 110 صواريخ أرض أرض.

عقب إعلان إيران عن انتهاء الهجوم، أعلنت مُحذرة إيران إسرائيل والولايات المتحدة، اليوم الأحد 14 أبريل، من "رد أكبر بكثير" إذا حدث أي رد على هجومها الجماعي بطائرات مسيرة وصواريخ على الأراضي الإسرائيلية خلال مساء السبت 13 أبريل، في حين ردت إسرائيل "أن الحملة لم تنته بعد".

وكانت ليلة الأمس مُكلفة للغاية لكلا الجانبين، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تكلفة اعتراض الهجمات الإيرانية على إسرائيل "تقترب من مليار دولار"، بينما كانت تكاليف بعض المسيرات والصواريخ التي أطلقت من الجانب الإيراني كالتالي:

• المسيرة "شاهد-136": من أكثر المسيرات الإيرانية قوة ويمكنها حمل 4 صواريخ وتصل حمولتها إلى 400 كيلوغرام، وتتراوح تكلفتها بين : 20-50 ألف دولار، وفقا لتقارير منها الجزيرة.

• المسيرة "شاهد غزة 149": مسيرة قتالية يمكنها حمل 13 قنبلة وتصل سرعتها 350 كيلومترا، وتقدر تكلفتها بـ 375 ألف دولار، وفقا لمجلة فوربس.

• المسيرة "كيان 2 / أراش 2: مسيرة "كاميكازي" ثقيلة تدمر مرافق البنية التحتية الحيوية ورادارات أنظمة الدفاع الجوي، وتتراوح تكلفتها بين: 10 آلاف إلى 50 ألف دولار، بحسب eurasian times العسكرية.

• تكلفة صنع صواريخ "كروز" بين 500 ألف ومليون دولار، للصاروخ الواحد، وفقا للجزيرة، أي أن اطلاق 36 صاروخ يمكن أن يصل إلى 36 مليون دولار.