 سنغافورة تدين هجوم إيران على إسرائيل وتعرب عن قلقها إزاء الوضع بالشرق الأوسط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سنغافورة تدين هجوم إيران على إسرائيل وتعرب عن قلقها إزاء الوضع بالشرق الأوسط

سنغافورة - د ب
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 8:59 م | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 8:59 م

أدانت جمهورية سنغافورة الهجمات الجوية الأخيرة على إسرائيل، والتي قالت إيران إنها شنتها ردا على هجوم على مبنی ملحق بسفارتها في دمشق في الأول من أبريل، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السنغافورية اليوم الأحد.

وفي بيان، قال متحدث باسم وزارة الخارجية السنغافورية إن هذه "الهجمات المتصاعدة تزيد من حدة التوترات وزعزعة استقرار منطقة متوترة بالفعل".

وقال المتحدث إن "سنغافورة قلقة للغاية بشأن الوضع المضطرب في الشرق الأوسط والخطر المتواصل من أن تسبب الحرب في غزة حريقا إقليميا أوسع نطاقا".

وأضاف أن سنغافورة تدعو كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الأعمال التصعيدية.

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