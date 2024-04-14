مسئول أمريكي: إيران أخطرت واشنطن على نحو خاص عبر سويسرا بأن هجومها ضد إسرائيل انتهى

بعثت إيران برسالة على نحو خاص عبر سويسرا إلى الولايات المتحدة مفادها أن انتقامها ضد إسرائيل قد انتهى، مرددة ما قالته إيران علنا، وفقا لمسئول كبير في الإدارة الأمريكية.

وقال المسئول للصحفيين اليوم الأحد: "تلقينا رسالة من الإيرانيين بينما كان هذا مستمرا ، من خلال السويسريين ، تشير بشكل أساسي إلى أنهم انتهوا بعد ذلك، لكنه كان لا يزال هجوما مستمرا"، بحسب شبكة (سي إن إن) التي لم تذكر اسم المسؤول أو منصبه.

وفي وقت متأخر من يوم السبت، قالت إيران إن هجومها على إسرائيل هو رد على الضربة الإسرائيلية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق، و"يمكن اعتبار الأمر منتهيا".

لكن في وقت سابق اليوم الأحد، حذر رئيس الأركان الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل من أي هجمات مستقبلية.

وقال محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، إن إيران بعثت برسالة عبر السفارة السويسرية تحذر فيها الولايات المتحدة إذا تعاونت مع إسرائيل في أعمالها المقبلة المحتملة، فإن القواعد الأمريكية "لن يكون لها أي أمن" وسيتم "التعامل معها".