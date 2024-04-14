بولندا تحد من إنتاج مزارع الرياح والطاقة الشمسية وسط زيادة المعروض

أمرت بولندا بتخفيضات قياسية لتوليد الطاقة المتجددة، اليوم الأحد، بسبب زيادة إمدادات الكهرباء، ما يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها شبكة البلاد من الاستخدام الأوسع للطاقة الخضراء.

وأدى الطقس المشمس والرياح إلى زيادة الإنتاج من الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وسط انخفاض الطلب في عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى الحاجة إلى موازنة نظام الطاقة في البلاد، حسبما ذكرت شركة "بولسكي شيتشي إلكتروإنرجاتشنه" المشغلة للشبكة الحكومية على موقعها على الإنترنت، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ودفع ذلك الشركة مرة أخرى إلى استخدام قواعد خاصة تتعلق بتهديدات أمن الطاقة.

وتكافح بولندا، التي تعتمد تاريخيا على الطاقة التي تعمل بالفحم، مع التحول إلى مصادر متجددة متقطعة، مع رفض التوصيلات للمشاريع الجديدة في كثير من الأحيان بسبب قيود الشبكة. وقد أدى الازدهار في الألواح الشمسية المنزلية والتجارية إلى زيادة قدرة المنشآت الكهروضوئية إلى ما يقرب من 18 جيجاوات، في حين أن مزارع الرياح تنتج 1ر10 جيجاوات، بحسب بلومبرج.

ولبت المصادر المتجددة اليوم الأحد، أكثر من نصف الطلب بـ17.7 جيجاوات. وعلى الرغم من زيادة العرض، تحتاج بعض محطات الفحم إلى الاستمرار في العمل لتوفير الكهرباء أثناء الليل.

ويُسمح لمطوري الطاقة المتجددة ببعض التعويض من الشبكة عن التوقف القسري في الإنتاج.