الأمين العام للأمم المتحدة: الشرق الأوسط على حافة الهاوية

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجلس الأمن بشكل عاجل إلى تهدئة الوضع في الشرق الأوسط بعد أن شنت إيران هجوما مباشرا على إسرائيل ردا على ما يُشتبه بأنها غارة إسرائيلية على أحد المبانى التابعة للسفارة الإيرانية بدمشق مؤخرا.

وقال جوتيريش، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن في نيويورك، إن "الشرق الأوسط على حافة الهاوية، وشعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا لصراع مدمر واسع النطاق". وأضاف: "لقد حان الوقت لنزع الفتيل وخفض التصعيد. لقد حان الوقت لممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وتم عقد الاجتماع الخاص لمجلس الأمن بناء على طلب إسرائيل بعد يوم من شن طهران هجومها الجوي.

وقال جوتيريس أمام مجلس الأمن: "لدينا مسئولية مشتركة للعمل من أجل السلام، فلا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل حربا أخرى".

وكان جوتيريش قد أدان الهجوم الإيراني بمسيرات وصواريخ على إسرائيل.