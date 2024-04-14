برنامج الأغذية العالمي يساهم في إعادة عمل 3 مخابز بغزة لأول مرة منذ بدء الحرب

ساهم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الأحد في إعادة عمل ثلاثة مخابز على الأقل في مدينة غزة، وذلك لأول مرة، منذ توقفها بسبب القصف الإسرائيلي الذي طال غالبية المخابز بالمدينة.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أشرف البرنامج على تجهيز المخابز من خلال توفير الغاز والدقيق وإعادة إصلاح الماكنات الالكترونية لانتاج الخبز.

وأوضحت المصادر بأن فتح "هذه المخابز الثلاثة تأتي كخطوة تجريبية بعد الحصول على الموافقة من إسرائيل والتي من شأنها تخفيف الأزمة الغذائية لدى السكان المحليين في المدينة".

وأوضح شهود عيان بأنه ما إن تم الإعلان رسميا عن إعادة عمل المخابز حتى تكدس الآلاف منهم أمام تلك المخابز للحصول على بضعة كيلوجرامات من الخبز الجاهز للطعام.

ولأشهر طويلة، ظل الفلسطينيون يعانون من توقف عمل المخابز بسبب القصف الإسرائيلي المتكرر للمخابز في ظل حربها الواسعة، التي تشنها على حركة حماس بالمنطقة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وطوال تلك الأشهر، عانى الفلسطينيون في المناطق الشمالية ومدينة غزة من الفقر والجوع للحد الذي حذرت منه منظمات دولية من خشية تفشي المجاعة بشكل كبير في تلك المناطق،والذي قد يتسبب بموت عدد كبير من السكان.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، حوالي 140 مخبزا كانوا يعملون في قطاع غزة مما يوفر الخبز لغالبية السكان، ولكن بسبب الحرب اعتمدت على إعداد الخبز على النار وأفران الطينة وطرق بدائية أخرى.