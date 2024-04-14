 فنزويلا: اعتقال مسئولين بشركة بتروليوس دي فنزويلا للنفط على خلفية اتهامات بالفساد - بوابة الشروق
الأحد 14 أبريل 2024 11:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

فنزويلا: اعتقال مسئولين بشركة بتروليوس دي فنزويلا للنفط على خلفية اتهامات بالفساد

كراكاس - د ب أ
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 11:10 م | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 11:10 م

ألقت الحكومة الفنزويلية القبض على اثنين من مسئولي الطاقة رفيعي المستوى، اليوم الأحد، بعد اعتقال وزير نفط سابق في ظل تحقيق بخصوص خسائر بالمليارات من إيرادات شركة بتروليوس دي فنزويلا إس إيه.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إنه قد تم القبض على نائب وزير النفط إريك بيريز ونائب الوزير لشئون الغاز خوان سانتانا أمس السبت.

وقالت وكالة بلومبرج، إن الاعتقالات تأتي في أعقاب اعتقال وزير النفط الفنزويلي السابق طارق العصامى يوم الثلاثاء الماضي، بعد عام من استقالته.

ويواجه العصامى تهما بالخيانة وغسل الأموال فيما يتعلق بمخطط مزعوم تم من خلاله اخفاء مليارات الدولارات من عائدات النفط.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك