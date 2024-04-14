فنزويلا: اعتقال مسئولين بشركة بتروليوس دي فنزويلا للنفط على خلفية اتهامات بالفساد

ألقت الحكومة الفنزويلية القبض على اثنين من مسئولي الطاقة رفيعي المستوى، اليوم الأحد، بعد اعتقال وزير نفط سابق في ظل تحقيق بخصوص خسائر بالمليارات من إيرادات شركة بتروليوس دي فنزويلا إس إيه.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إنه قد تم القبض على نائب وزير النفط إريك بيريز ونائب الوزير لشئون الغاز خوان سانتانا أمس السبت.

وقالت وكالة بلومبرج، إن الاعتقالات تأتي في أعقاب اعتقال وزير النفط الفنزويلي السابق طارق العصامى يوم الثلاثاء الماضي، بعد عام من استقالته.

ويواجه العصامى تهما بالخيانة وغسل الأموال فيما يتعلق بمخطط مزعوم تم من خلاله اخفاء مليارات الدولارات من عائدات النفط.