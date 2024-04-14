الكويت تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة

أعربت وزارة الخارجية عن قلق دولة الكويت الشديد إزاء استمرار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وانعكاساته السلبية المتزايدة على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم أجمع داعية إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر هذا التصعيد وآثاره.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، على موقف دولة الكويت الداعي إلى أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتفادي الحروب من خلال ضمان التزام المجتمع الدولي كل بما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية وتشدد في الوقت ذاته على ضرورة معالجة مسببات هذا التوتر وتكريس النهج الدبلوماسي في تسوية النزاعات وصولا إلى ضمان أمن المنطقة واستقرارها.