تفاصيل إسقاط مقاتلة إف-16 الأوكرانية فوق مقاطعة سومي

أكدت الجيش الروسي الأحد 13 أبريل إسقاط دفاعاته مقاتلة أمريكية من طراز F-16 تابعة للقوات الأوكرانية فوق منطقة سومي الأوكرانية، وكان يقودها طيار أوكراني لقي مصرعه.



وبذلك، خسرت القوات الجوية الأوكرانية المقاتلة الخامسة من أصل 12 مقاتلة تم تسليمها من قبل دول الناتو قبل ستة أشهر.

يُذكر أن معلومات حول تدمير مقاتلة F-16 فوق منطقة سومي ظهرت يوم السبت 12 أبريل/نيسان. وأكد الجانب الأوكراني فقدان الطائرة، وبدأ تحقيقا بهذا الشأن، حيث لم يستبعد إسقاط الطائرة بـ"النيران الصديقة". كما ورد أن الطائرة الحربية كان يقودها النقيب البالغ من العمر 26 عاما بافيل إيفانوف، الذي كان يطير سابقا بطائرات "سو-25".

في اليوم التالي (13 أبريل)، أعلنت وزارة الدفاع الروسية رسميا أن طائرة F-16 تم إسقاطها بواسطة قوات الدفاع الجوي الروسية، وعلى الأرجح باستخدام منظومة "إس-400".

ووفقًا للواء الجوي الروسي فلاديمير بوبوف، فإن خسارة ما يقارب نصف الطائرات التي حصلت عليها القوات الجوية الأوكرانية قبل خمسة أشهر يُعد معدلا جيدا جدا بالنسبة للدفاعات الجوية الروسية.

وأضاف: "قيل إن طائرة F-16 تعرضت لهجوم فوق منطقة سومي، حيث ربما حاولت استهداف منشآتنا في منطقة بيلغورود. وعلى الأرجح، حلقت الطائرة على ارتفاعات متوسطة وعالية. وكان بإمكان إسقاطها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي مثل 'إس-350' أو 'إس-300'، أو 'إس-400 تريومف' التي تتعامل بسهولة مع الأهداف الجوية على مسافة 200-250 كيلومترا، بينما حلقت الطائرة على مسافة حوالي 150 أو حتى 100 كيلومتر فقط. وبالتأكيد كانت هدفا جويا مثاليا لأنظمتنا الدفاعية."

ولم يستبعد اللواء الجوي أن تكون المقاتلات الروسية من طراز "سو-35" والمزودة بصواريخ "خ-37" قد شاركت في العملية أيضًا، حيث يمكنها إصابة هذا الهدف الجوي دون الحاجة إلى دخول الأجواء الأوكرانية.