محافظ البنك المركزي الباكستاني: تحويلات العاملين بالخارج تسجل رقما قياسيا الشهر الماضي

قال محافظ البنك المركزي الباكستاني جمیل أحمد، اليوم الإثنين، إن تحويلات العاملين بالخارج سجلت رقما قياسيا بلغ 4.1 مليار دولار خلال شهر مارس.

وكانت تحويلات العاملين الباكستانيين في الخارج، قد سجلت ارتفاعا بنحو 40% على أساس سنوي في فبراير 2025؛ لتصل قيمتها إلى 3.12 مليار دولار، وفقا لصحيفة "دون" الباكستانية.

وارتفعت تدفقات تحويلات العاملين بالخارج في فبراير بنسبة 3.8%، مقارنة بنسبتها في يناير 2025، مما يوفر الدعم المالي المطلوب بشدة للاقتصاد، واحتياطيات الحكومة من العملة الصعبة والسيولة للمستوردين.

وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025 (من يوليو إلى مارس)، وصل إجمالي تحويلات العاملين في الخارج إلى 28.07 مليار دولار، مسجلا زيادة كبيرة بنسبة 33% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي حديثه في بورصة باكستان، اليوم الاثنين، سلط محافظ البنك المركزي الباكستاني الضوء على أن الاحتياطيات الأجنبية الباكستانية من المتوقع الآن أن تتجاوز 14 مليار دولار بحلول يونيو.