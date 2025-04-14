 تحرير 17 محضرا تموينيا في حملات بمركزي الداخلة وبلاط في الوادي الجديد - بوابة الشروق
الإثنين 14 أبريل 2025 11:53 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

تحرير 17 محضرا تموينيا في حملات بمركزي الداخلة وبلاط في الوادي الجديد

عمرو بحر:
نشر في: الإثنين 14 أبريل 2025 - 11:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 أبريل 2025 - 11:43 ص

أعلن محمد صالح شريعي، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، تحرير 17 محضرا تموينيا متنوعا في حملات تموينية بمركزي الداخلة وبلاط.

وأكد أن المحاضر تنوعت ما بين سلع مجهولة المصدر، وعدم إعلان عن مخزن، تصرف في حصة دقيق ونقص وزن خبز بلدي مدعم، وعدم نظافة أدوات العجين وعدم حمل شهادة صحية وعدم إعلان عن أسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار إلى إستمرار الحملات التموينية بأسواق المحافظة لضمان صلاحية المنتجات والسلع الغذائية، بالإضافة إلى الاستعداد لعيد القيامة وشم النسيم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك