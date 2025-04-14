إسلام آباد تحث طهران على التعاون بشأن واقعة مقتل 8 باكستانيين في جنوب شرق إيران

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن إسلام آباد طلبت" التعاون الكامل" من طهران بشأن قضية مقتل ثمانية باكستانيين في جنوب شرق إيران.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن الواقعة حدثت أمس الأول السبت في مقاطعة مهرستان في سيستان وإقليم بلوشستان، على بعد 230 كيلومترا من الحدود الباكستانية-الإيرانية، مطالبة بإجراء تحقيق.

وكتب السفير الباكستاني في إيران محمد مدثر عبر منصة " اكس" إن الثمانية أشخاص كانوا من العمال، مضيفا أن إسلام آباد وطهران تعملان على تسهيل عودة الجثث.

ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتهاعن الحادث.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين واقعة القتل، وقدمت تعازيها للشعب الباكستاني وحكومته.

وقالت في بيان " إيران لن تدخر جهدا من أجل التعرف على هوية المنفذين والمحرضين وراء هذه الجريمة وضمان تحقيق العدالة".